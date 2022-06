AEX hard onderuit na Amerikaanse inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag stevig lager gesloten, nadat de Amerikaanse inflatie duidelijk nog niet heeft gepiekt.

De AEX daalde 2,5 procent naar 681,97 punten. Op weekbasis verloor de index ruim 2 procent.

De markt was vandaag in afwachting van een inflatiecijfer uit de VS. Een daling zou betekenen dat de piek is geweest en dat de Federal Reserve minder agressief de rente hoeft te verhogen.

Het tegendeel bleek het geval. De inflatie liep in mei op naar 8,6 procent, het hoogste niveau in 40 jaar.

En dat lijkt een signaal dat de Fed ook in september de rente met 50 basispunten gaat verhogen, aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Wel is daarvoor bepalend wat de komende maanden aan inflatiecijfers volgen, "maar als de cijfers zo blijven, dan schakelt de Fed niet terug naar 25 basispunten".

De dollar steeg ten opzichte van de euro. En die beweging was donderdag al ingezet na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Ook de obligatierentes liepen verder op. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels op 3,15 procent.

De euro reageerde aanvankelijk volatiel op dat rentebesluit, maar zakte uiteindelijk weg tijdens de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde waarin zij een slag om de arm hield of de ECB de rente in september met 50 basispunten zal verhogen.

Olie werd 1,5 procent goedkoper als gevolg van de dollarsterkte en noteerde daardoor weer onder 120 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de AEX sloot Just Eat Takeaway 5,7 procent hoger. Volgens Bloomberg hebben private equity bedrijven wel oren naar de Amerikaanse tak Grubhub, waaronder Apollo Global. Opnieuw werd er van waarderingen van rond de 1 miljard dollar gesproken.

Wolters Kluwer en Ahold stegen 1,5 en 0,2 procent.

Aegon en Adyen waren de grootste dalers, met verliezen van bijna 6 procent.

Accell was koploper in de AMX met een plus van 0,4 procent en flitshandelaar Flow Traders steeg ook krap 0,4 procent. KKR deed het bod op Accell gestand, hoewel minder dan 80 procent van de aandelen is aangemeld onder het bod.

Aalberts en AMG daalden 4,5 procent.

In de AScX wist Nedap het verlies te beperken tot 0,3 procent. Vivoryon daalde 6,4 procent.

Neways was koploper in de lokale lijst met een koerswinst van 11 procent. GeoJunxion daalde juist 14 procent. GeoJunxion zal een kleinere rol spelen in de eerste fase van een project voor de ontwikkeling van autonoom rijden en een grotere bijdrage zal pas in een later stadium vereist zijn.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong noteerden de Amerikaanse beurzen circa 3 procent lager.