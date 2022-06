Video: Fed pas in september weer spannend

(ABM FN-Dow Jones) De aandacht van markten zal tijdens de beleidsvergadering van de Federal Reserve volgende week met name uitgaan naar wat ons te wachten staat tijdens de vergadering van september. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank voor de camera van ABM Financial News.

Op 14 en 15 juni komt de beleidsraad van de Fed bijeen om naar verwachting de rente te verhogen met 50 basispunten. Dat is een grote stap, want normaal gesproken verhoogt de centrale bank de rente maar met 25 basispunten. Dat was ook het geval in maart, toen de Fed de eerste renteverhoging deed. In mei volgde de tweede renteverhoging die was inderdaad ook al met 50 basispunten, zei Marey.

Waarom die grote stappen? "Nou dat komt eigenlijk omdat de Fed haast heeft omdat de centrale bank achter de feiten aan loopt", aldus de analist. De inflatie ging in april vorig jaar al omhoog, maar [pas] in november kwam men er achter dat de inflatie niet uit zichzelf verdween en dat er toch wat moest gebeuren. Het duurde echter nog tot maart voor de Fed de rente verhoogde", aldus de analist.

De consensus voor juni en ook voor juli is dat de Fed de rente met 50 basispunten verhoogt, waardoor de aandacht volgens de analist met name uit gaat naar aanwijzingen voor de vergadering van september. "Want daar bestaan nog veel twijfel over", aldus Marey.

"Veel zal afhangen van de inkomende inflatiecijfers", zei Marey "Als de Fed ervan overtuigd is dat de inflatie aan het dalen is dan kan de centrale bank het rustig aan doen met een verhoging van bijvoorbeeld 25 basispunten, maar als de inflatie nog steeds niet gaat dalen tegen de tijd dat de vergadering plaats vindt in september dan zal de Fed waarschijnlijk opnieuw 50 basispunten verhogen", aldus de analist.

Vrijdagmiddag werd bekend dat de Amerikaanse inflatie in mei steeg naar 8,6 procent.

