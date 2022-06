Beursblik: Amerikaanse inflatie ondersteunt langer straf rentebeleid Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatie in mei voedt de verwachting dat de Federal Reserve na de bijeenkomsten van juni en juli ook in september de rente met 50 basispunten verhoogt. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag na het inflatierapport van het Amerikaanse ministerie van arbeid.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in mei op maandbasis met 1,0 procent tegen 0,3 procent in april. Op jaarbasis steeg de inflatie van 8,3 naar 8,6 procent, maar de kosten voor wonen van 5,1 naar 5,5 procent. Op maandbasis steeg de inflatie voor wonen van 0,5 naar 0,6 procent.

Dat laatste cijfer is cruciaal volgens Rabobank, want de woonlasten bepalen voor een belangrijk deel de kerninflatie, die in mei op jaarbasis uitkwam op 6,0 procent en op maandbasis op 0,6 procent. "Een onderzoek dan vorige week uitkwam wees de verwachting uit dat die kosten voorlopig niet omlaag gaan en dat impliceert dat de kerninflatie geen verval lijkt te gaan vertonen. Daar zal de Fed zeker rekening mee moeten houden", aldus de marktanalist van Rabobank vrijdag.

"De Fed heeft voor september nog geen uitspraken gedaan, maar het cijfer over mei laat zien dat een afnemende inflatie zich in elk geval nu nog niet aftekent en daarmee de kans dat deze in de tweede helft van het jaar zich wel meldt niet groter is geworden", aldus Marey.

Voor de bijeenkomst van juni en juli staat een verhoging van de rente met elk 50 basispunten zo goed als vast. Augustus kent geen beleidsvergadering voor de Fed.

De euro noteerde vrijdag rond 15.00 uur 1,0531 dollar na eerder op de dag rond 1,06 dollar te hebben geschommeld.