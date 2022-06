Rusland verlaagt weer de rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische centrale bank heeft de rente vrijdag flink verlaagd, van 11,0 naar 9,50 procent, gelijk aan het peil van voor de inval in Oekraïne. De bank stelde in een verklaring dat de externe omstandigheden voor de Russische economie uitdagend blijven, maar dat de inflatiestijging sneller dan verwacht vertraagt en dat terugval van de economie meevalt. Met betrekking tot de inflatie rekent de bank voor dit jaar op een prijsstijging van 14,0 tot 17,0 procent, om in 2023 terug te vallen naar een inflatie van 5,0 tot 7,0 procent en naar 4,0 procent het jaar erop. In februari, enkele dagen na de inval van het Russische leger in Oekraïne, verhoogde de centrale bank de rente van 9,50 naar 20 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.