Vlakke futures in aanloop naar inflatiecijfers VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,2 procent hoger te openen. Vandaag hebben beleggers alleen maar aandacht voor een Amerikaans inflatiecijfer. Volgens marktvolgers zijn de prijzen in mei 0,7 procent op maandbasis gestegen, en met 8,3 procent op jaarbasis. De kerninflatie wordt geschat op 5,9 procent. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade rekent op een opluchtingsrally als blijkt dat de inflatie gepiekt heeft. Indien dit niet het geval is, dan kunnen de markten een paniekreactie laten zien, waarschuwt hij. Dit is ook de verwachting van analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. "We kunnen vandaag een nare verrassing krijgen", omdat de voedsel- en energieprijzen en een onverwachte stijging van de prijzen van tweedehands auto's in mei mogelijk hebben voorkomen dat de inflatie voor een tweede maand op rij is gedaald. Als de inflatie hoger uitvalt dan verwacht, dan zal de angst voor een agressievere Fed weer toenemen, waarschuwt Ozkardeskaya. ZIj denkt dat de S&P500 dan onder de 4.000 punten daalt. Olie werd vrijdag alweer iets duurder, terwijl de euro/dollar daalde naar 1,0598. De euro staat onder druk sinds het rentebesluit van de ECB donderdagmiddag. De euro reageerde aanvankelijk volatiel op het rentebesluit, maar zakte uiteindelijk weg tijdens de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde waarin zij een slag om de arm hield of de centrale bank de rente in september met 50 basispunten zal verhogen. Bedrijfsnieuws Advanced Micro Devices is positief gestemd en rekent op aanhoudende groei. De Amerikaanse chipfabrikant mikt voor dit jaar op een omzetgroei van 20 procent en een marge op de kasstroom van meer dan 25 procent. De brutomarge wordt verwacht zelfs meer dan 57 procent te bedragen. Vooral de doelstelling voor de brutomarge is belangrijk voor beleggers. Pas een paar kwartalen geleden wist AMD voor het eerst door de 50 procent te schieten, terwijl de grote concurrent Intel moeite heeft om boven de 50 procent uit te komen. Het aandeel DocuSign lijkt ruim een kwart lager te openen na tegenvallende kwartaalcijfers. Slotstanden De S&P 500 index daalde donderdag 2,4 procent tot 4.017,80 punten, de Dow Jones index verloor 1,9 procent op 32.272,65 punten en de Nasdaq sloot 2,8 procent lager op 11.754,23 punten. Bron: ABM Financial News

