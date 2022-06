Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in aanloop naar de Amerikaanse inflatiedata over mei, die vanmiddag naar buiten komen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 1,3 procent op 428,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,5 procent naar 13.983,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,3 procent met een stand van 6.278,28 punten. De Britse FTSE verloor vrijdag 1,2 procent en noteerde daarmee op 7.387,02 punten.

Beleggers verteren zo nog de door de ECB aangekondigde renteverhoging voor juli, terwijl wordt gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer voor mei dat deze namiddag gepubliceerd wordt.

Voor de Amerikaanse inflatie over mei wordt een stijging van 0,7 procent verwacht afgezet tegen een plus van 0,3 procent op maandbasis in april. Zonder de componenten energie en vers voedsel stijgen de prijzen op maanbasis naar verwachting met 0,5 procent tegen 0,6 procent in april. Op jaarbasis komt de inflatie naar verwachting uit op 8,3 procent, gelijk aan april, de kerninflatie op 5,9 procent tegen 6,2 procent op jaarbasis in april.

Naast deze data volgt in de tweede helft van de middag het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen voor juni zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Olie werd vrijdag duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 122,06 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 123,75 dollar werd betaald, een winst van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0596. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0628 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0617 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerden twee van de veertig hoofdaandelenkoersen hoger, in Frankfurt waren dat er vijf van de veertig. In Parijs was het ook vrijdag het aandeel Euroapi, een afsplitsing van Sanofi, die de aandacht trok met een winst van 2,7 procent. Op de Franse beurs noteerden 27 aandelenkoersen meer dan 1 procent onder de slotnotering van donderdag. In Frankfurt waren dat er vrijdag 24.

Een opvallende stijger in Europa was de koers van het aandeel Just Eat Takeaway. Volgens Bloomberg is er interesse onder private equity bedrijven voor een overname van Grubhub van de Amsterdamse maaltijdbezorger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 2,4 procent tot 4.017,80 punten, de Dow Jones index verloor 1,9 procent op 32.272,65 punten en de Nasdaq sloot 2,8 procent lager op 11.754,23 punten.