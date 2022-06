Video: aandeel Shell kan nog verder stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell is nog altijd een interessant aandeel en ondanks de koerswinst die al is behaald, zit er meer in het vat. Dit zegt analist Salah Bouhmidi van IG Nederland voor de camera van ABM Financial News. "Geld stroomt van tech naar waarde-aandelen", aldus de analist. In de Stoxx600 index zijn momenteel energie, banken en auto's populair, ziet Bouhmidi Binnen de sector olie en gas is Shell een interessant aandeel, vindt de analist van IG. Het gemiddelde koersdoel van analisten ligt na een rondje taxatieverhogingen rond de 30 euro, maar volgens Salah kan het aandeel technisch nog door naar 32 euro. Klik hier voor: aandeel Shell kan nog verder stijgen Bron: ABM Financial News

