Valuta: aandacht verschuift naar dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag licht boven de 1,06 dollar, nadat de Europese Centrale Bank donderdag niet leverde wat de markt had ingeprijsd, waarmee de aandacht verschuift naar de dollar met vandaag de Amerikaanse inflatiedata en volgende week het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda.

"Daarmee is het met de daling van de euro ten opzichte van de dollar waarschijnlijk nog niet gedaan", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News.

ABN AMRO heeft de visie op de ECB bijgesteld en verwacht nu dat de centrale bank de rente vanaf juli dit jaar bij elke vergadering met 25 basispunten zal verhogen, zodat de depositorente eind februari 2023 in elk geval op 0,75 procent staat. "Wat de ECB betreft lag voor september de omvang van de renteverhoging nog wel open. Die hangt vooral af van de inflatie-ontwikkeling op dat moment", aldus Boele.

De bank verwacht verder dat de Federal Reserve de rente tijdens elke vergadering dit jaar en in februari volgend jaar met 50 basispunten verhoogt. Dat zou de bovengrens van de zogeheten Fed Funds Rate op 4 procent brengen. "Wij verwachten echter dat de inflatie in de loop van 2023 aanzienlijk zal afnemen, wat de weg vrijmaakt voor renteverlagingen in de tweede helft van 2023", aldus Boele.

"De markt heeft een rente voor eind februari 2023 van 3 procent voor de Fed en 1 procent voor de ECB ingeprijsd. Wij verwachten dus meer renteverhogingen dan de markt voor de Fed en iets minder renteverhogingen dan de markt voor de ECB", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

"Wij voorspellen in dit stadium geen recessie in de VS, maar wel een aanzienlijke verzwakking van de onderliggende vraag in termen van consumptie en investeringen, waardoor het risico van een recessie zou toenemen", aldus Boele.

De verwachting dat de Fed zich actiever in het monetaire beleid toont dan de ECB zou volgens ABN AMRO normaal gesproken resulteren in een sterkere dollar ten opzichte van de euro dit jaar. "Maar twijfels over de economische groei kunnen het effect van renteverhogingen temperen of zelfs overschaduwen in een klimaat van een constructief beleggerssentiment. Als beleggers vrezen voor een recessie in de VS, dan zouden meer renteverhogingen van de Fed negatief kunnen doorwerken in de dollar, zelfs als wij denken dat een recessie in de VS uitblijft. Anderzijds kan de dollar een veilige haven worden als deze agressieve renteverhogingen meer dan alleen recessievrees uitlokken en tot marktpaniek leiden. In zo'n omgeving verschuift de aandacht van renteverschillen naar liquiditeit en is de dollar de ultieme veiligehavenmunt", aldus Boele.

ABN AMRO herziet binnenkort de valutaramingen waarin de euro voor het einde van dit jaar nu nog op 1,05 dollar en aan het einde van 2023 op 1,10 dollar verwacht wordt uit te komen.

Voor de Amerikaanse inflatie over mei wordt een stijging van 0,7 procent verwacht afgezet tegen een plus van 0,3 procent op maandbasis in april. Zonder de componenten energie en vers voedsel stijgen de prijzen op maanbasis naar verwachting met 0,5 procent tegen 0,6 procent in april. Op jaarbasis komt de inflatie naar verwachting uit op 8,3 procent, gelijk aan april, de kerninflatie op 5,9 procent tegen 6,2 procent op jaarbasis in april.

Naast deze data volgt in de tweede helft van de middag het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen voor juni zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Spreker is ook vandaag de voorzitter van de ECB Christine Lagarde, die aanwezig is bij de twintigste verjaardag van het instituut voor rent en financiën van de Goethe-universiteit. Ook de voorzitter van de Deutsche Bundebank Joachim Vogel bezoekt als spreker een universiteit, in dit geval die van Baden-Württemberg.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0616 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8505 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,2483 dollar.