Weer rode koersen in Amsterdam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert vrijdag, in nasleep van het rentebesluit van de Europese Centrale bank op donderdagmiddag, in het rood. De AEX daalt, in afwachting van een Amerikaans inflatiecijfer, 1,0 procent tot 692,49 punten. De aandelenmarkten reageerden donderdag al negatief op het rentebesluit van de ECB. In juli gaat de rente voor het eerst in 11 jaar omhoog. "Beleggers hebben na gisteren in totaal een renteverhoging van 1,4 procent ingeprijsd voor het einde van dit jaar", aldus investment Simon Wiersma van ING. Vandaag hebben beleggers vooral oog voor het Amerikaanse inflatiecijfer. Marktvolgers rekenen op 8,3 procent. De hoop is dat de inflatie zijn piek in de VS heeft bereikt, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Als dit vanmiddag het geval blijkt, dan kan dit tot een opluchtingsrally leiden, meent Aslam. Beleggers rekenen dan op een minder agressieve Fed. Maar als het een teleurstellend cijfer wordt, dan zou de markt wel eens in paniek kunnen raken, waarschuwde de marktanalist van AvaTrade. Volgens Wiersma van ING zal de onzekerheid over de inflatie, de rente en de economische groei de komende maanden het beeld op de financiële markten blijven bepalen, waarbij er weinig plekken zijn om te schuilen. Aandelen en grondstoffen blijven de favorieten van Wiersma, terwijl het een lastige omgeving voor obligaties blijft. "Maar zolang de winstgroeiverwachtingen niet worden verlaagd, bieden aandelen een betere bescherming tegen inflatie en vindt er vooral een herwaardering plaats", concludeerde Wiersma. De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0610 en olie werd iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX gaat Just Eat Takeaway aan kop met een koerswinst van 8,6 procent. Volgens Bloomberg hebben private equity bedrijven wel oren naar Just Eat, waaronder Apollo Global. Besi wint 2,5 procent en Signify profiteert van een koopadvies van Citi en stijgt 1,5 procent. Unibail, ING en IMCD dalen circa twee procent en Aegon verliest bijna 3 procent. In de Midkap wordt Vopak 0,8 procent duurder en Accell 0,5 procent. KKR deed het bod op Accell gestand, hoewel minder dan 80 procent van de aandelen is aangemeld onder het bod. Vastgoedfondsen CTP en WDP verliezen 2,4 en 3,4 procent. Smallcap Brunel stijgt 0,9 procent en Fastned daalt 3,6 procent. Het lokaal genoteerde Neways wordt 10,9 procent duurder. Bron: ABM Financial News

