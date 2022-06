AEX lager van start gegaan, maar JET ontspringt de dans Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,7 procent lager naar 694,91 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,7 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen ontsprong Just Eat Takeaway de dans met een koersstijging van meer dan 3 procent. Het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway, Grubhub, dat in de etalage staat, trekt de aandacht van onder meer private equity partij Apollo Global Management, zo schreef persbureau Bloomberg. Ook Signify wist met een winst van meer dan 1 procent in het groen te noteren. Citi gaf een koopadvies af voor het verlichtingsbedrijf. Aegon en Unibail noteerden onderaan met verliezen van ongeveer anderhalf procent. In de AMX won Accell 3,5 procent op 59,75 euro. Een consortium onder leiding van KKR deed het overnamebod op Accell Group van 58,00 euro per aandeel gestand, hoewel een aanmeldingspercentage van 80 procent nog niet werd bereikt. Aperam noteerde onderaan met een daling van 1,5 procent. In de AScX verloor Azerion meer dan 2 procent. Het lokaal genoteerde Lavide heeft een investeerder in beurshandelaar Van den Ouden gevonden. Het aandeel stijgt 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

