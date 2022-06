Bestuurder Accsys stapt op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Houtveredelaar Accsys neemt afscheid van bestuurslid Montague Meyer, die elf jaar in het bestuur zat en zich nu terugtrekt. Dit maakte Accsys vrijdag bekend. Meyer vertrekt bij de jaarvergadering later dit jaar. Louis Eperjesi wordt per 14 juni van dit jaar als lid van de raad van bestuur benoemd. Hij is momenteel bestuurder bij Ibstock en The Cheltenham Trust. Bron: ABM Financial News

