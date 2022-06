Chipper AMD positief gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices is positief gestemd en voorziet aanhoudende groei. Dit bleek donderdagavond tijdens een beleggersdag van de chipproducent. De Amerikaanse chipfabrikant rekent voor dit jaar op een omzetgroei van 20 procent en een marge op de kasstroom van meer dan 25 procent. De brutomarge wordt verwacht zelfs meer dan 57 procent te bedragen. Vooral de doelstelling voor de brutomarge is belangrijk voor beleggers. Pas een paar kwartalen geleden wist AMD voor het eerst door de 50 procent te schieten, terwijl de grote concurrent Intel moeite heeft om boven de 50 procent uit te komen. CEO Lisa Su was tijdens een presentatie erg goed te spreken over de kansen die AI te bieden heeft. "Dat is de grootste groeikans voor ons in de komende jaren", zei Su tegen analisten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.