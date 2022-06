Citi Research zet koopadvies op Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het advies voor Signify verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 48,00 naar 50,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. Daarin concludeerden de analisten dat Signify de afgelopen vijf jaar de boot miste. De sector zag de multiples herstellen, maar Signify bleef achter. "Terwijl het bedrijf juist het meest veranderde." Citi Research vindt het verlichtingsbedrijf inmiddels een groeibedrijf, vooral op digitaal gebied. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet bij de digitale divisie van 793 naar 981 miljoen euro op een totaal van bijna 1,8 miljard euro, terwijl de zogeheten conventionele divisie de omzet over die verslagperiode zag dalen van 227 naar 201 miljoen euro. Als de resultaten over de eerste drie maanden van het jaar worden geëxtrapoleerd, dan komt Signify volgens Citi Research aan het einde van het jaar aan de bovenzijde van de outlook van 3 tot 6 procent groei uit. Wel waarschuwt Citi voor wat volumedruk in het tweede kwartaal in China. Het aandeel Signify sloot donderdag op 36,42 euro. Bron: ABM Financial News

