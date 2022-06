AEX wacht lagere opening in aanloop naar Amerikaans inflatiecijfer

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap 1 procent na scherpe verliezen op Wall Street donderdagavond.

Donderdag sloot de AEX met een verlies van 1,6 procent op 699,58 punten al diep in het rood. Beleggers reageerden vooral negatief op het rentebesluit en de toelichting daarop van de Europese Centrale Bank. In juli zal de rente met 25 basispunten verhoogd worden, waarna de de deur openstaat voor een verhoging van 50 basispunten in september.

De hoge energieprijzen blijven een grote boosdoener. Maar, zo zei voorzitter Christine Lagarde, de inflatoire druk is inmiddels breder gedragen en intensiever. Zo'n 75 procent van alle goederen en diensten heeft inmiddels een inflatie van meer dan 2 procent, aldus Lagarde, en ook de loongroei neemt toe, wat het gevaar van een loon-prijsspiraal met zich mee brengt.

Aanvankelijk liep de euro op, maar de Europese munt daalde vervolgens toch naar 1,0632 dollar vanochtend, volgens marktkenners omdat de ECB meer dovish was dan verwacht en Lagarde in haar persconferentie een slag om de arm hield of de centrale bank de rente in september met 50 basispunten zal verhogen.

Obligatierentes zaten daarnaast eensgezind in de lift. Zo klom de jaarlijkse rentevergoeding op Italiaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar na het rentebesluit met maar liefst 25 basispunten naar 3,61 procent. Vorig jaar betaalde de Italiaanse staat nog een rentevergoeding van minder dan een half procent.

Vanmiddag wordt in Amerika de inflatie in mei prijsgegeven. Economen gepolst door Dow Jones voorzien een stijging op jaarbasis van 8,3 procent. Exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen zal de stijging naar verwachting 5,9 procent bedragen.

Beleggers hopen op een lager dan verwachte inflatie, omdat dit de Federal Reserve ertoe kan aanzetten om een minder agressief rentebeleid te voeren.

Het rentebeleid van centrale banken is volgens analist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown momenteel een complex spel, "waarbij wordt geprobeerd de escalerende inflatie in toom te houden, zonder de economische groei te verstikken".

Beleggers hebben echter twijfels of een recessie kan worden voorkomen en donderdag werd op Wall Street de verkoopknop hard ingedrukt. Hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde bij de slotzoemer 2,4 procent lager.

De Amerikaanse olie-future sloot daarnaast een half procent lager, en in de Aziatische handel vanochtend daalt de future met een half procent verder.

In Azië werd vanochtend een licht meevallende Chinese inflatie in mei bekend gemaakt. De consumentenprijsindex steeg met 2,1 procent, waar werd gerekend op een stijging van 2,2 procent. "Dit is geen omgeving waar de [Chinese] centrale bank zich geen zorgen hoeft te maken over inflatie", zei econoom Michael Spencer van Deutsche Bank tegen Bloomberg. JPMorgan Asset Management meent dat deze inflatie de Chinese centrale bank nog ruimte geeft voor extra stimuleringen.

De Chinese producentenprijzen stegen daarnaast in mei op jaarbasis conform verwachting met 6,4 procent.

De Shanghai Composite wint vanochtend ruim een half procent. De andere Aziatische hoofdbeurzen noteren echter lager, met verliezen tot anderhalf procent voor de Nikkei index in Tokio en de KOSPI index in Seoel.

Naast het Amerikaanse inflatiecijfer hebben beleggers vanmiddag ook oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Een consortium onder leiding van KKR deed het overnamebod op Accell Group van 58,00 euro per aandeel gestand, hoewel een aanmeldingspercentage van 80 procent nog niet werd bereikt.

Het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway, Grubhub, dat in de etalage staat, trekt de aandacht van onder meer private equity partij Apollo Global Management, zo schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

Lavide Holding wordt een investeringsmaatschappij. Dit maakte de beursgenoteerde lege huls bekend.

Het aandeel Signify komt mogelijk in beweging na een koopaanbeveling van Citi Research.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 2,4 procent tot 4.017,80 punten, de Dow Jones index verloor 1,9 procent op 32.272,65 punten en de Nasdaq sloot 2,8 procent lager op 11.754,23 punten.