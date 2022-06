Marel rondt overname Wenger af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft de overname van het Amerikaanse Wenger afgerond. Dit meldde de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines donderdagavond. Marel betaalde 540 miljoen dollar voor het bedrijf, dat een vierde pijler vormt voor Marel. De resultaten van Wenger worden vanaf het derde kwartaal van dit jaar in de resultaten van Marel verantwoord. Wenger, voor 60 procent actief in diervoeding, vertegenwoordigt op een pro forma-basis 10 procent van de gecombineerde omzet van Marel en 12 procent van de EBITDA. Marel ziet een marktpotentieel van circa 2 miljard euro met groeimogelijkheden van 4 tot 6 procent per jaar. Marel meldde de overeenkomst op 27 april. Bron: ABM Financial News

