'Interesse private equity in Grubhub van Just Eat'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway, Grubhub, staat in de etalage en onder meer private equity partij Apollo Global Management is geïnteresseerd. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. Volgens de bronnen van het persbureau overwegen meerdere partijen om biedingen uit te brengen voor bedragen van circa 1 miljard dollar. Afgelopen jaar financierde Just Eat Takeaway de overname van Grubhub nog met de uitgifte van eigen aandelen voor omgerekend 7,3 miljard dollar. Meerdere potentiële bieders zouden overwegen om op te trekken met Grubhub mede-oprichter Matt Maloney, aldus Bloomberg. Na de overname bleef Maloney aanvankelijk aan als bestuurder bij Just Eat Takeaway om vervolgens eind vorig jaar toch te vertrekken. Meerdere aandeelhouders, waaronder Cat Rock Capital, dringen bij Just Eat aan op een snelle verkoop van Grubhub. Bron: ABM Financial News

