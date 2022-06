Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van een Amerikaans inflatiecijfer.

IG voorziet een openingsverlies van 121 punten voor de Duitse DAX, een min van 53 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 64 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

De handelsdag stond volledig in het teken van de ECB. De centrale bank handhaafde zijn belangrijkste rentes en zal deze in juli verhogen, hetgeen ook door de markt was verwacht. De vraag is nu vooral hoe groot de renteverhoging in september wordt.

"De kalibrering van deze rentestijging zal afhangen van de geactualiseerde inflatievooruitzichten op middellange termijn. Als de inflatievooruitzichten op middellange termijn onveranderd blijven of verslechteren, zal een grotere rentestap tijdens onze vergadering in september passend zijn", aldus de centrale bank.

"Deze sessie ging weer naar de duiven. Zoals verwacht blijven de rentetarieven in Europa ongewijzigd", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. De ECB beëindigt echter de aankoop van obligaties en verhoogt de inflatieprognoses. Het einde van de obligatieaankopen kan een last zijn voor Zuid-Europese landen zoals Italië. "Na de aankondiging zien wij een direct effect op de Italiaanse staatsobligaties, die hun neerwaartse trend voortzetten."

Bedrijfsnieuws

State Street zei geen verder commentaar te geven op berichten dat het Credit Suisse zou willen overnemen. De Zwitserse zakenblog Inside Paradeplatz meldde woensdag dat het in Boston gevestigde bedrijf voor financiële dienstverlening 9 Zwitserse frank per aandeel zou kunnen bieden voor de Zwitserse bank. Het aandeel Credit Suisse daalde ruim 5,0 procent, nadat het woensdag nog opveerde na de overnamegeruchten.

In Parijs ging Euroapi aan kop met een winst van 2,5 procent. ArcelorMittal was met een verlies van circa 4,5 procent de sterkste daler. De staalreus rondde een aandeleninkoopprogramma af.

In Frankfurt noteerde Daimler Truck 0,7 procent hoger. Zalando verloor ruim 8,0 procent, terwijl Hellofresh ruim 7,0 procent lager eindigde.

Euro STOXX 50 3.724,45 (-1,7%)

STOXX Europe 600 434,38 (-1,4%)

DAX 14.198,80 (-1,7%)

CAC 40 6.358,46 (-1,4%)

FTSE 100 7.476,21 (-1,5%)

SMI 11.322,43 (-1,3%)

AEX 699,58 (-1,6%)

BEL 20 3.852,71 (-1,2%)

FTSE MIB 23.776,97 (-1,9%)

IBEX 35 8.711,20 (-1,5%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden donderdag onder druk vanwege de aanhoudende zorgen over het beleid van centrale banken en de hoge inflatie, terwijl een recente stijging van de olieprijzen de inflatoire druk verhoogde.

Hogere grondstofprijzen hebben de inflatie aangewakkerd tot het hoogste niveau in meerdere decennia, waardoor de druk op centrale banken toeneemt om agressief op te treden met het verkrappen van het monetaire beleid. Het risico bestaat dat een daling van de economische vraag in combinatie met hogere leenkosten een recessie zou kunnen veroorzaken.

"Over het algemeen heerst er een afwachtende stemming op de financiële markten, nu beleggers zich opmaken voor verkrappende maatregelen van de Europese centrale bank, waarmee een einde komt aan het lange easy-money-tijdperk", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "Dit is een complex spel waarbij wordt geprobeerd de escalerende inflatie in toom te houden, zonder de groei te verstikken", voegde zei toe.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week sterker is opgelopen dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 27.000 tot 229.000, terwijl de markt rekende op 210.000 eerste aanvragen.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,5 procent, ofwel 0,60 dollar, lager op 121,51 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen inflatiecijfers van mei, gevolgd door het consumentenvertrouwen van juni.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Tesla daalden 0,7 procent, na drie dagen van winsten. Het plan van CEO Elon Musk om socialemediaplatform Twitter te kopen heeft de koers ook gedrukt.

Twitter deelt meer data met Musk, om de overname voor 44 miljard dollar door te laten gaan. Musk heeft zorgen uitgesproken dat het aantal nepaccounts op Twitter niet juist wordt gerapporteerd door het bedrijf. Hij vreest dat dit er veel meer zijn dan Twitter aangeeft. Het aandeel daalde circa 1,7 procent.

Intel heroverweegt zijn investeringsplannen vanwege de economische onzekerheid, en kijkt naar besparingen van uitgaven, meldde het chipbedrijf woensdag. Volgens The Wall Street Journal geldt er een personeelsstop bij Client Computing. Het aandeel daalde ruim 2,0 procent.

Aandelen Five Below noteerden circa 1,0 procent lager. De uitbater van voordeelwinkels meldde een lagere winst in het eerste kwartaal door hogere operationele kosten.

S&P 500 index 4.017,82 (-2,4%)

Dow Jones index 32.272,79 (-1,9%)

Nasdaq Composite 11.754,23 (-2,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 27.836,00 (-1,5%)

Shanghai Composite 3.257,59 (+0,6%)

Hang Seng 21,828,86 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0635. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0617 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0675 op de borden.

USD/JPY Yen 133,77

EUR/USD Euro 1,0635

EUR/JPY Yen 142,25

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (Chi)

06:30 Industriële productie - April (NL)

12:30 Russische centrale bank - Rentebesluit (Rus)

14:30 Inflatie - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juni vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten