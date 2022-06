KKR doet bod op Accell gestand Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium onder leiding van KKR heeft het overnamebod op Accell Group van 58,00 euro per aandeel gestand gedaan. Dit werd donderdagavond bekendgemaakt. Inmiddels is 77,8 procent van de aandelen onder het bod aangemeld. Dat is meer dan de 73,5 procent die vorige week vrijdag werd gemeld, maar nog wel altijd minder dan de 80 procent die werd beoogd. Nog altijd hoopt het consortium, waarvan Teslin ook deel uitmaakt, 100 procent in handen te krijgen. Pas bij een belang van 95 procent kan een uitrookprocedure worden gestart. KKR meldde vertrouwen te hebben dat in de komende periode alsnog meer dan 80 procent van de aandelen zal worden aangemeld onder het bod. Indien de grens van 80 procent is gepasseerd, maar de 95 procent niet wordt gehaald, treedt een constructie in werking die de resterende aandeelhouders in feite buiten spel zet. Tegen deze werkwijze hebben onder meer aandeelhouder Moneta en de Vereniging van Effectenbezitters bezwaar gemaakt. Aandeelhouders kunnen hun stukken nog tussen 10 juni en 23 juni onder het bod aanmelden. Bron: ABM Financial News

