Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, nadat het Amerikaanse energieagentschap EIA meldde dat de benzinevoorraden vorige week zijn gedaald met 800.000 vaten, wat een stijging van de vraag impliceert ondanks de hogere prijzen.

Nu het zomerseizoen in de VS aan de gang is, stellen analisten dat de olieprijs waarschijnlijk gesteund zal worden door krappe productvoorraden.

"De CEO van Trafigura gelooft dat de olieprijs in de nabije toekomst mogelijk 150 dollar per vat kan bereiken. De minister van Energie van de Verenigde Arabische Emiraten sprak een soortgelijke mening uit en zei dat hij gelooft dat de olieprijzen nog lang niet hun hoogtepunt hebben bereikt. Het is dan ook geen verrassing dat marktdeelnemers de prijzen in hun uitbundigheid steeds hoger opdrijven", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank.

Hij waarschuwde echter voor overmatige uitbundigheid. "Dit is over het algemeen niet de manier om een gezonde basis te creëren voor een trend op de langere termijn, dus we waarschuwen ervoor om de huidige opleving niet simpelweg voort te zetten", zei Fritsch, met het argument dat de reactie op de EIA-gegevens van woensdag, waarbij de focus lag op de daling van de benzinevoorraden, terwijl de stijging van de voorraden ruwe olie en distillaat werden genegeerd, aantoonde dat marktdeelnemers op dit moment alleen aandacht besteden een positieve ontwikkelingen.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,5 procent, ofwel 0,60 dollar, lager op 121,51 dollar op de New York Mercantile Exchange.