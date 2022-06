Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,5 procent tot 4.094,42 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.786,68 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent lager op 11.998,07 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten stonden donderdag onder druk vanwege de aanhoudende zorgen over het beleid van centrale banken en de hoge inflatie, terwijl een recente stijging van de olieprijzen de inflatoire druk verhoogde. Hogere grondstofprijzen hebben de inflatie aangewakkerd tot het hoogste niveau in meerdere decennia, waardoor de druk op centrale banken toeneemt om agressief op te treden met het verkrappen van het monetaire beleid. Het risico bestaat dat een daling van de economische vraag in combinatie met hogere leenkosten een recessie zou kunnen veroorzaken. "Over het algemeen heerst er een afwachtende stemming op de financiële markten, nu beleggers zich opmaken voor verkrappende maatregelen van de Europese centrale bank, waarmee een einde komt aan het lange easy-money-tijdperk", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "Dit is een complex spel waarbij wordt geprobeerd de escalerende inflatie in toom te houden, zonder de groei te verstikken", voegde zei toe. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week sterker is opgelopen dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 27.000 tot 229.000, terwijl de markt rekende op 210.000 eerste aanvragen. De euro/dollar noteerde op 1,0626. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0686 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0714 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,3 procent lager. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen inflatiecijfers van mei, gevolgd door het consumentenvertrouwen van juni. Bedrijfsnieuws Aandelen Tesla stegen 1,8 procent. Daarmee lijkt de fabrikant van elektrische auto's voor de vierde dag op rij te stijgen. Tot en met woensdag staat het aandeel sinds het begin van het jaar nog op een min van 31 procent. Het plan van CEO Elon Musk om socialemediaplatform Twitter te kopen heeft de koers ook gedrukt. Twitter deelt meer data met Musk, om de overname voor 44 miljard dollar door te laten gaan. Musk heeft zorgen uitgesproken dat het aantal nepaccounts op Twitter niet juist wordt gerapporteerd door het bedrijf. Hij vreest dat dit er veel meer zijn dan Twitter aangeeft. Het aandeel daalde 1,3 procent. Intel heroverweegt zijn investeringsplannen vanwege de economische onzekerheid, en kijkt naar besparingen van uitgaven, meldde het chipbedrijf woensdag. Volgens The Wall Street Journal geldt er een personeelsstop bij Client Computing. Het aandeel daalde 1,0 procent. Aandelen Five Below noteerden 2,9 procent lager. De uitbater van voordeelwinkels meldde een lagere winst in het eerste kwartaal door hogere operationele kosten. Bron: ABM Financial News

