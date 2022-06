Europese beurzen lager geslotenn. Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,4 procent tot 434,38 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,7 procent op 14.198,80 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,4 procent op 6.358,46 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,5 procent lager op 7.476,21 punten. De handelsdag stond volledig in het teken van de ECB. De centrale bank handhaafde zijn belangrijkste rentes en zal deze in juli verhogen, hetgeen ook door de markt was verwacht. De vraag is nu vooral hoe groot de renteverhoging in september wordt. "De kalibrering van deze rentestijging zal afhangen van de geactualiseerde inflatievooruitzichten op middellange termijn. Als de inflatievooruitzichten op middellange termijn onveranderd blijven of verslechteren, zal een grotere rentestap tijdens onze vergadering in september passend zijn", aldus de centrale bank. "Deze sessie ging weer naar de duiven. Zoals verwacht blijven de rentetarieven in Europa ongewijzigd", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. De ECB beëindigt echter de aankoop van obligaties en verhoogt de inflatieprognoses. Het einde van de obligatieaankopen kan een last zijn voor Zuid-Europese landen zoals Italië. "Na de aankondiging zien wij een direct effect op de Italiaanse staatsobligaties, die hun neerwaartse trend voortzetten." De euro/dollar noteerde op 1,0675. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0716 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0714 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,4 procent lager. Bedrijfsnieuws State Street zei geen verder commentaar te geven op berichten dat het Credit Suisse zou willen overnemen. De Zwitserse zakenblog Inside Paradeplatz meldde woensdag dat het in Boston gevestigde bedrijf voor financiële dienstverlening 9 Zwitserse frank per aandeel zou kunnen bieden voor de Zwitserse bank. Het aandeel Credit Suisse daalde ruim 5,0 procent, nadat het woensdag nog opveerde na de overnamegeruchten. In Parijs ging Euroapi aan kop met een winst van 2,5 procent. ArcelorMittal was met een verlies van circa 4,5 procent de sterkste daler. De staalreus rondde een aandeleninkoopprogramma af. In Frankfurt noteerde Daimler Truck 0,7 procent hoger. Zalando verloor ruim 8,0 procent, terwijl Hellofresh ruim 7,0 procent lager eindigde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 4.092,20 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.