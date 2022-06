Vliegverkeer herstelt verder in april

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale vliegverkeer is in april verder hersteld, ondanks de oorlog in Oekraïne en de coronabeperkingen in China. Dit meldde IATA donderdag.

De totale vraag naar vluchten, gemeten als omzet per passagierskilometer, steeg in april met 78,7 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In maart kwam de groei uit op 76 procent.

De vraag naar binnenlandse vluchten daalde met 1,0 procent op jaarbasis in april, vooral veroorzaakt door de reisbeperkingen in China. Daar daalde het binnenlandse vliegverkeer in april met bijna 81 procent op jaarbasis en met bijna 26 procent ten opzichte van april 2019.

Internationale vluchten waren zeer in trek; de vraag steeg met bijna 332 procent in april, na een toename met bijna 290 procent in maart. In diverse regio's lag de vraag boven het niveau van voor de coronapandemie, waaronder in Europa, Noord- en Midden-Amerika en het Midden-Oosten.