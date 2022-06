AEX dieper in het rood na rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager gesloten. De AEX daalde na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank verder om uiteindelijk 1,6 procent lager te sluiten op 699,58 punten.

Alle ogen waren vandaag gericht op Amsterdam, maar niet op het Damrak. De ECB vergaderde in de Nederlandse hoofdstad.

In juli zal de ECB de belangrijkste rentes met 25 basispunten verhogen, nadat het per 1 juli zijn Asset Purchase Programme beëindigt. Het is voor het eerst in 11 jaar dat de ECB de rente verhoogt.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING staat de deur naar een verhoging met 50 basispunten in september wagenwijd open, juist omdat de ECB in juli voor 25 basispunten kiest. Tijdens de persconferentie wilde Lagarde hier niet specifiek op ingaan. De ECB-voorzitter verwees meermaals naar de opmerking in het rentebesluit van "een grotere rentestap" als de inflatieverwachtingen op de middellange termijn onveranderd blijven of zelfs verslechteren.

De hoge energieprijzen blijven een grote boosdoener. Maar, zo zei voorzitter Christine Lagarde, de inflatoire druk is inmiddels breder gedragen en intensiever. Zo'n 75 procent van alle goederen en diensten heeft inmiddels een inflatie van meer dan 2 procent, aldus Lagarde en ook de loongroei neemt toe.

Aanvankelijk liep de euro op, maar de Europese munt daalde vervolgens naar 1,0657 dollar, volgens marktkenners omdat de ECB meer dovish was dan verwacht en Lagarde in haar persconferentie een slag om de arm hield of de centrale bank de rente in september met 50 basispunten zal verhogen.

Verder stegen de obligatierentes in Italië en Duitsland.

Vrijdag let de markt op een inflatiecijfer uit de VS. Volgens velen zal dit cijfer de handel in de dagen die erop volgen sterk bepalen. Economen verwachten een stabiel inflatiecijfer van 8,3 procent voor de Amerikaanse economie, net als in april.

De olieprijs maakte vandaag een pas op de plaats. Een vat WTI kost bijna 122 dollar en een vat Brent ruim 123 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX wist slechts een handjevol aandelen hoger te sluiten. NN Group was koploper en won 1,5 procent. IMCD steeg 0,6 procent.

De grootste verliezen waren voor ArcelorMittal, ASMI en Just Eat Takeaway. De staalreus, die een aandeleninkoopprogramma afrondde, verloor 4,5 procent en de halfgeleiderspecialist daalde 4,6 procent. Just Eat werd 5,6 procent goedkoper.

In de AMX eindigde alleen JDE Peet’s een half procent hoger. Aperam en Alfen verloren 3,2 en 4,3 procent.

Bij de smallcaps ging Majorel 3,8 procent in het groen en won Fastned 1,8 procent. CM.com daalde 2,9 procent.

Tussenstand Wall Street

Rond de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen ruim een half procent lager.