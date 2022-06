Valuta: dovish ECB zet euro onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro was aanvankelijk licht volatiel na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, maar zakte uiteindelijk weg tijdens de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde waarin zij een slag om de arm hield of de centrale bank de rente in september met 50 basispunten zal verhogen. Volgens valutastrateeg Simon Harvey van Monex Europe benadrukte Lagarde dat de centrale bank ernaar streeft volledige optionaliteit in het beleid te behouden. "Lagarde benadrukte in feite dat de forward guidance van de ECB de komende maanden sterk onderhevig is aan verandering en dat de markten de huidige boodschap van een verhoging van 50 basispunten op eigen risico zouden moeten nemen", aldus Harvey. "Daardoor biedt de marktverwachting van een renteverhoging met 50 basispunten op de bijeenkomst in september niet langer steun aan de euromunt, maar is het een bron van potentiële kwetsbaarheid geworden", aldus Harvey. Volgens de valutastrateeg was de hawkish toon van de ECB in zijn persbericht genuanceerder dan de markten mogelijkerwijs hadden verwacht. Monex rekent op een renteverhoging van 50 basispunten in september. De ECB zal de rente in juli met 25 basispunten verhogen, kondigde de centrale bank donderdag aan. Mocht de ECB ervoor kiezen om tijdens de vergadering van september door te gaan met rentestappen van 25 basispunten, dan zorgen de verwachte groeivertraging en lagere geschatte neutrale rente ervoor dat de centrale bank achter de feiten aan zal lopen, met als gevolg "het risico dat inflatieverwachtingen niet langer verankerd zijn", aldus Harvey. De euro/dollar noteerde donderdag aan het eind van de middag op 1,0660. Donderdagochtend noteerde de munt op 1,0725. Bron: ABM Financial News

