Boskalis wint kort geding

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft een kort geding gewonnen over de uitbetaling van 39,5 miljoen euro aan bankgaranties vanwege het staken van een LNG-project in Rusland. De maritiem dienstverlener staakte de werkzaamheden vanwege de Europese sanctiewetgeving volgend op de Russische invasie in Oekraïne. Volgens opdrachtgever Saren bv was hierdoor sprake van contractbreuk, waardoor het concern oordeelde aanspraak te kunnen maken op uitbetaling van de bankgaranties van 39,5 miljoen euro. De kort geding rechter stelde de maritiem dienstverlener donderdag op alle belangrijke punten in het gelijk en oordeelde dat "de bankgaranties noch aan de opdrachtgever noch aan de eindklant in Rusland mogen worden uitbetaald", aldus Boskalis. Bron: ABM Financial News

