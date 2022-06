Core Laboratories lanceert verkoopprogramma eigen aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories lanceert een aandelenverkoopprogramma, met behulp waarvan het van tijd tot tijd aandelen kan verkopen. Dit meldde de dienstverlener aan de olie- en gassector donderdagmiddag. De waarde van het verkoopprogramma is maximaal 60 miljoen dollar Core Lab zal de opbrengst gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten en technologie, mogelijke acquisities, terugbetaling van schulden en investeringen. Wells Fargo Securities en BofA Securities begeleiden de transacties. Het aandeel Core Laboratories noteerde donderdag in Amsterdam 0,4 procent hoger op 28,90 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.