Video: perfecte storm op aandelenmarkten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten zitten in het oog van de storm en het is wachten op de halfjaarcijfers en dan vooral de outlook die bedrijven afgeven voor de tweede helft van dit jaar. Zo vat vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International de markt donderdag samen voor de camera van ABM Financial News. "We zitten eigenlijk in een perfecte storm", aldus Van Eerden. Hij wijst daarbij op de hoge inflatie. En dat dwingt de centrale banken tot actie, terwijl een hoge rente niet goed is voor aandelen. De vermogensbeheerder van Aberfeld rekent nog altijd op een flinke correctie in de AEX. Klik hier voor: Perfecte storm op aandelenmarkten Bron: ABM Financial News

