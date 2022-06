'Deur naar ECB-renteverhoging 50 basispunten wagenwijd open'

(ABM FN-Dow Jones) De deur naar een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank staat nog wagenwijd open. Dit stelde econoom Carsten Brzeski van ING in reactie op het rentebesluit donderdagmiddag.

De ECB handhaafde donderdag de rente, maar kondigde wel aan dat de belangrijkste rente in juli met 25 basispunten omhoog gaat. De centrale bank denkt de rente ook in september te verhogen. Met hoeveel hangt af van de inflatie-ontwikkeling op dat moment.

"Nu de inflatie roodgloeiend is, maar tegelijkertijd de economie van de eurozone vertraagt en geconfronteerd wordt met stagnatie of zelfs recessie, wordt de kans van de ECB om het monetaire beleid te normaliseren bijna met de dag kleiner", volgens Brzeski.

"Het besluit van vandaag laat zien dat men erin is geslaagd een compromis te vinden tussen de duiven en de haviken. Een renteverhoging van 50 basispunten in juli lijkt te worden afgewend door in september de deur open te zetten voor 50 basispunten", meent de econoom.

"Voor het najaar komt er een einde aan het tijdperk van negatieve rentes. Simpel gezegd, de ECB kondigde zojuist het einde van een lang tijdperk aan. Of dit ook het begin zal zijn van een nieuw tijdperk van voortdurend stijgende rentes is echter nog lang niet zeker", aldus Brzeski.

Volgens econoom Hetal Mehta van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management "zit de ECB in een lastig parket met extreem hoge inflatie, groeivertraging en een krappe arbeidsmarkt."

De econoom schat het risico op een recessie in de eurozone in op 60 procent. Daarbij heeft de eurozone een ‘Italiaanse probleem’, nu de ECB in juli en september de rente verhoogt.

"Hogere ECB-rentes en Italiaanse financieringskosten doen twijfels rijzen over de houdbaarheid van de Italiaanse schuld. Als gevolg daarvan zal de ECB 'voorspelbaarder' moeten zijn bij het verhogen van de rente, veel meer dan we van andere centrale banken zoals de Federal Reserve of de Bank of England hebben gezien", aldus Mehta.

Analist Salah Bouhmidi van IG zag donderdag na het rentebesluit "een direct effect" op de Italiaanse staatsobligaties, "die hun neerwaartse trend voortzetten."

De Italiaanse tienjaarsrente noteerde donderdagmiddag op 3,56 procent en de Duitse variant op 1,46 procent.

De euro/dollar is doorgestegen naar 1,0760.