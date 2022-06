Wall Street opent licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet, nadat de ECB de rente niet verhoogde maar aankondigde dat in juli wel te willen doen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de openingsbel 0,3 procent lager. Eerder werd een openingswinst verwacht, maar die verdampte na het rentebesluit van de ECB.

De renteverhoging van de ECB in juli wordt de eerste in elf jaar tijd. De ECB stelde zijn inflatieverwachtingen opwaarts bij. De inflatie zal dit jaar oplopen tot 6,8 procent en zal pas in 2024 weer dalen richting 2 procent.

Beleggers zijn deze week echter vooral gefocust op het Amerikaanse inflatiecijfer dat vrijdag wordt gepubliceerd. Volgens velen zal dit cijfer de handel in de dagen die erop volgen sterk bepalen. Economen verwachten een stabiel inflatiecijfer van 8,3 procent voor de Amerikaanse economie, net als in april.

Inflatie is dit jaar een drijvende kracht geweest achter de volatiele markten. De hogere consumentenprijzen blijven langer dan voorzien hangen en dat heeft zijn weerslag op de handel.

De Federal Reserve is daarom gedwongen om de rente agressief te verhogen. Dit voedt weer zorgen dat de Amerikaanse economie door dit krappere monetaire beleid in een recessie belandt.

Volgende week houdt de Fed zijn rentevergadering en zal dan, zoals algemeen wordt verwacht, de rente met 50 basispunten verhogen. In juli gebeurt dat nog eens, wordt voorzien. De vraag is met name wat de Fed daarna zal doen.

Totdat duidelijk wordt hoe het rentepad er dit jaar uit zal zien, willen beleggers niet veel risico nemen, volgens analisten. Dit leidde tot wisselvallige handel in de afgelopen dagen.

De euro/dollar noteerde op 1,0761 en stond daarmee hoger dan voor het rentebesluit van de ECB. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdagavond stond er 1,0717 op de borden.

De olieprijs was stabiel. Een mei-future West Texas Intermediate stond vlak op 122,11 dollar, terwijl een augustus-future Brent-olie 0,1 procent duurder werd op 123,71 dollar.



Een brand in een LNG-terminal in Texas dreigt de prijs van aardgas nog verder op te drijven. De EU is steeds afhankelijker van het Amerikaanse vloeibare aardgas nu Russisch aardgas geen goede optie meer is.

De tienjarige Amerikaanse staatslening zag het rendement donderdag oplopen tot 3,062 procent, van 3,028 procent woensdag.



Bedrijfsnieuws

Aandelen Tesla stegen 3 procent in de handel voorbeurs. Daarmee lijkt de fabrikant van elektrische auto's voor de vierde dag op rij te stijgen. Tot en met woensdag staat het aandeel sinds het begin van het jaar nog op een min van 31 procent. Het plan van CEO Elon Musk om socialemediaplatform Twitter te kopen heeft de koers ook gedrukt.

Twitter deelt meer data met Musk, om de overname voor 44 miljard dollar door te laten gaan. Musk heeft zorgen uitgesproken dat het aantal nepaccounts op Twitter niet juist wordt gerapporteerd door het bedrijf. Hij vreest dat dit er veel meer zijn dan Twitter aangeeft. Het aandeel Twitter opent vermoedelijk iets lager.

Intel heroverweegt zijn investeringsplannen vanwege de economische onzekerheid, en kijkt naar besparingen van uitgaven, meldde het chipbedrijf woensdag. Volgens The Wall Street Journal geldt er een personeelsstop bij Client Computing. Het aandeel daalde woensdag ruim 5 procent en opent vanmiddag vermoedelijk licht lager.

Aandelen Five Below gaan vermoedelijk zo'n 8 procent lager openen. De uitbater van voordeelwinkels meldde een lagere winst in het eerste kwartaal door hogere operationele kosten.



Slotstanden

Wall Street sloot woensdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 4.115,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 32.910,90 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 12.086,27 punten.