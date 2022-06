Update: ECB verwacht renteverhoging in juli

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de belangrijkste rentestanden gehandhaafd en zal deze naar verwachting in juli verhogen, hetgeen door de markt ook was voorspeld. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de ECB, dat de afgelopen dagen vergaderde in Amsterdam.

De depositorente blijft daarmee staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent.

"In overeenstemming met zijn beleidsvolgorde is de Raad van Bestuur dan ook voornemens de basisrentetarieven van de ECB tijdens de beleidsvergadering van juli met 25 basispunten te verhogen", aldus de ECB.

Verder vooruitkijkend verwacht de ECB de rente in september verder te verhogen.

"De kalibrering van deze rentestijging zal afhangen van de geactualiseerde inflatievooruitzichten op middellange termijn. Als de inflatievooruitzichten op middellange termijn onveranderd blijven of verslechteren, zal een grotere rentestap tijdens onze vergadering in september passend zijn", benadrukte de centrale bank.

Na september verwacht de ECB "op basis van zijn huidige beoordeling, dat een geleidelijk maar duurzaam traject van verdere rentestijgingen passend zal zijn."

Het daadwerkelijke tempo van renteverhogingen is vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie, aldus de centrale bank.

De maandelijkse nettoaankopen uit hoofde van het APP zullen per 1 juli 2022 worden beëindigd. "De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad de basisrentetarieven van de ECB begint te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om ruime liquiditeitscondities en een passende monetairbeleidskoers te handhaven."

Inflatie dit jaar veel hoger

Verder maakte de ECB voorafgaand aan de persconferentie van Lagarde al nieuwe groei- en inflatieramingen bekend.

De inflatie komt volgens de nieuwe voorspellingen in 2022 uit op 6,8 procent en de kerninflatie op 3,3 procent. In 2023 moet de inflatie afzwakken tot 3,5 procent en in 2024 tot 2,1 procent. Daarmee blijft de inflatie de komende jaren waarschijnlijk boven de doelstelling van de ECB van rond de 2 procent.

In maart rekende de ECB voor 2022 nog op een inflatie van 5,1 procent en van 2,1 en 1,9 procent in respectievelijk 2023 en 2024.

De economische groei komt dit jaar uit op 2,8 procent. De voorspelling lag drie maanden geleden nog op 3,7 procent.

In 2023 en 2024 moet de economie van de eurozone groeien met 2,1 procent. In maart rekende de ECB voor 2023 op een groei van 2,8 procent en van 1,6 procent in 2024.

"Het belangrijkste is nu de persconferentie waar beleggers op zoek gaan naar een meer gedetailleerd plan van de ECB om de stijgende inflatiesituatie aan te pakken", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Volgens de marktkenner zijn de verwachte renteverhogingen in juli en september bemoedigend voor de euro.

De euro/dollar noteert donderdagmiddag na het rentebesluit op 1,0742 en de Duitse tienjaarsrente op 1,45 procent.

Update: om aanvullende informatie toe te voegen.