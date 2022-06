ECB handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de belangrijkste rentestanden gehandhaafd, hetgeen ook was verwacht. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de ECB, dat de afgelopen dagen vergaderde in Amsterdam. De depositorente blijft daarmee staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De maandelijkse nettoaankopen uit hoofde van het APP zullen per 1 juli 2022 worden beëindigd. Marktkenners verwachten dat voorzitter Christine Lagarde de toelichting om half drie vooral zal gebruiken om een renteverhoging in juli te bevestigen. Verder maakt de ECB nieuwe groei- en inflatieramingen bekend. De euro/dollar noteert donderdagmiddag rond het rentebesluit op 1,0722. Bron: ABM Financial News

