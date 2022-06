Retail Estates wil 50 miljoen euro ophalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates wil 50 miljoen euro ophalen via een private plaatsing van nieuwe aandelen bij internationale investeerders. Dit liet de vastgoedinvesteerder donderdagmiddag weten. Het betreft een zogeheten versnelde boekprocedure. Het opgehaalde geld zal gebruikt worden om de pijplijn en nieuwe opportuniteiten te kunnen financieren. Retail Estates meldde nog dat de schuldgraad op 31 maart 49,15 procent bedroeg. KBC Securities en Belfius Bank, in samenwerking met Kepler Cheuvreux, begeleiden de emissie. De handel in het aandeel werd in aanloop naar het persbericht al door de FSMA geschorst. Retail Estates verwacht de resultaten van de emissie vrijdagochtend te publiceren, waarna de handel weer zal worden hervat. Bron: ABM Financial News

