ArcelorMittal rondt aandeleninkoopprogramma nu al af

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft sneller dan verwacht een aandeleninkoopprogramma afgerond. Dit maakte de staalonderneming donderdag bekend. Het bedrijf kocht voor in totaal 1 miljard dollar 33.349.597 eigen aandelen in tegen een gemiddelde koers van 28,26 euro per aandeel. Uitgedrukt in euro's komt de inkoop dan uit op 942,6 miljoen euro. Begin mei kondigde het bedrijf aan dit jaar voor nog eens 1 miljard dollar eigen aandelen in te kopen, waarmee het totaal dit jaar op 2 miljard dollar uitkomt. De inkoop van de eerste 1 miljard dollar werd eind april al afgerond, de tweede gaf ArcelorMittal in mei tot het einde van het jaar om te voltooien. ArcelorMittal zal de ingekochte aandelen gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen van converteerbare obligaties, voor beloning van medewerkers in aandelen en om het uitstaande aandelenkapitaal te verkleinen en zo de winst per aandeel te vergroten. Bron: ABM Financial News

