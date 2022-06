Chinese toezichthouder ontkent mee te werken aan IPO Ant Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De China Securities Regulatory Commission werkt niet aan een eventuele goedkeuring voor een beursgang van Ant Group. Dit maakte de Chinese toezichthouder donderdag bekend. Persbureau Bloomberg meldde vandaag dat de toezichthouders en het bedrijf weer in gesprek waren om een beursgang vlot te trekken. Er zou een team samengesteld zijn die de beursplannen van de technologiereus van Alibaba-oprichter Jack Ma opnieuw moest beoordelen. Ook zouden Chinese autoriteiten op het punt staan Ant een vergunning te verstrekken die de weg plaveit voor een beursgang en waardoor het bedrijf meer als een bank zou worden gereguleerd. De CSRC meldde dat er geen evaluatie of onderzoekswerkzaamheden plaatsvinden. Bron: ABM Financial News

