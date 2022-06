Ant Group mogelijk alsnog naar de beurs - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chinese financiële toezichthouders zijn weer in gesprek om mogelijk alsnog een beursgang van Ant Group toe te staan. Dat schrijft persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. De Chinese waakhond voor de effectenhandel heeft een team samengesteld die de beursplannen van de technologiereus van Alibaba-oprichter Jack Ma opnieuw zou moeten beoordelen. Ook zouden Chinese autoriteiten op het punt staan Ant een vergunning te verstrekken die de weg plaveit voor een beursgang en waardoor het bedrijf meer als een bank zou worden gereguleerd. Chinese internetbedrijven stonden de afgelopen periode fors onder druk door strengere regelgeving en actieve bemoeienis van de toezichthouders. Groen licht voor een IPO van Ant zal de zorgen onder beleggers vermoedelijk doen afnemen. Recent waren er ook al berichten dat de autoriteiten een onderzoek naar Didi Global willen afronden en de belangrijkste apps van het taxi-appbedrijf weer wil toelaten tot mobiele winkels. En deze week keurde de Chinese autoriteiten ook 60 nieuwe online games goed. Lange tijd mochten nieuwe games niet in China worden gelanceerd. Bron: ABM Financial News

