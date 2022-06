Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, het commentaar daarop en de nieuwe groei en inflatieramingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 438,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 14.375,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 6.429,84 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,4 procent naar 7.564,43 punten.

"Beleggers vrezen dat de hoge energieprijzen blijven zorgen voor hoge inflatie en dat dit de economie zelfs in een recessie zal laten belanden", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Verder merkte investment manager Simon Wiersma van ING dat de stemming wordt gedrukt door de berichtgeving dat delen van Shanghai weer in lockdown zullen gaan om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook houden beleggers hun kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag. "Vanmiddag horen we van voorzitter Lagarde dat de ECB deze maand gaat stoppen met het opkopen van extra obligaties en volgende maand de beleidsrente, voor het eerst sinds 2011, gaat verhogen", aldus Wiersma. Of dat met 25 of 50 basispunten zal zijn is volgens hem de grote vraag. ING denkt dat het een verhoging met 50 basispunten een te grote stap zal zijn. "Al is die ruimte er met de huidige, hoge inflatie wel."

Voor vandaag staan verder nog de wekelijkse steunaanvragen in de VS op de agenda. Daarvoor worden 210.000 tegen 200.000 aanvragen een week eerder verwacht.

Olie noteerde donderdag licht hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 122,02 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 123,61 dollar werd betaald, een plus van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0717. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0711 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0717 op de borden.



Bedrijfsnieuws

State Street zei geen verder commentaar te geven op berichten dat het Credit Suisse zou willen overnemen. De Zwitserse zakenblog Inside Paradeplatz meldde woensdag dat het in Boston gevestigde bedrijf voor financiële dienstverlening 9 Zwitserse frank per aandeel zou kunnen bieden voor de Zwitserse bank. De koers van het aandeel Credit Suisse noteerde 1,7 procent lager.

In Parijs en Frankfurt hielden de plussen en minnen elkaar in evenwicht met vrijwel geen koersverschillen van betekenis. In Parijs was er een plus voor de koers van het aandeel Eurapi van 2,4 procent en een min voor die STMicroelectronics van 2,2 procent, een verlies dat paste in het beeld bij techfondsen. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel van sectorgenoot Infineon met 2,2 procent. In Amsterdam waren de aandelenkoersen van ASMI en Besi de grootste dalers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,1 procent tot 4.115,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 32.910,90 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 12.086,27 punten.