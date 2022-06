Valuta: rentebesluit ECB bepalend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag net onder de 1,07 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat vanmiddag naar buiten komt en gevolgd wordt door het commentaar daarop van voorzitter Christine Lagarde en de nieuwe ramingen voor de inflatie en de economische groei. "Voor vandaag verwachten wij geen aanpassingen in de depositorente. Wij zijn vooral geïnteresseerd in het tijdspad dat de bank voor ogen staat waarbinnen deze het inkoopprogramma wil afronden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Wij gaan er vanuit dat dat eerst wordt beëindigd, alvorens wordt overgegaan tot een renteverhoging", zei de handelaar van Ebury donderdag. Ebury gaat voor dit jaar uit van drie renteverhogingen door de ECB met steeds 25 basispunten. "Voor vandaag is het commentaar van Lagarde van belang. Hoe milder zij klinkt, hoe meer de euro op basis daarvan richting de 1,0660 dolar daalt, hoe scherper haar toon, hoe meer de 1,0760 dollar in beeld komt." Met een aldus afwachtende markt lijkt deze na de ECB daarna vooral uit te kijken naar de inflatiecijfers in de Verenigde Staten die vrijdag verschijnen. Verder staan voor vandaag ook nog de wekelijkse steunaanvragen in de VS op de agenda. Daarvoor worden 210.000 tegen 200.000 aanvragen een week eerder verwacht. De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,0699 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8559 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,2525 dollar. Bron: ABM Financial News

