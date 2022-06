Video: dividendaandelen beste keuze bij stagflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In een omgeving van stagflatie zijn aandelen die een hoog dividend bieden een goede keuze. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. "De vrees voor stagflatie is op de financiële markten hoog", aldus Juvyns. Hij vindt het dan ook "voorbarig" om alweer vol in aandelen te stappen, ondanks de koersval in de afgelopen periode. "We denken dat de waarderingen nog niet op recessieniveau noteren", aldus de strateeg, die vooral kijkt hoe hij zijn neerwaartse risico kan beperken. Klik hier voor: dividendaandelen beste keuze bij stagflatie Bron: ABM Financial News

