Tech lager op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent tot 709,61 punten.

"Beleggers vrezen dat de hoge energieprijzen blijven zorgen voor hoge inflatie en dat de economie zelfs in een recessie zal laten belanden", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Verder merkte investment manager Simon Wiersma van ING dat de stemming wordt gedrukt door de berichtgeving dat delen van Shanghai weer in lockdown zullen gaan om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook houden beleggers hun kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag. "Vanmiddag horen we van voorzitter Lagarde dat de ECB deze maand gaat stoppen met het opkopen van extra obligaties en volgende maand de beleidsrente, voor het eerst sinds 2011, gaat verhogen", aldus Wiersma. Of dat met 25 of 50 basispunten zal zijn is volgens hem de grote vraag. ING denkt dat het een verhoging met 50 basispunten een te grote stap zal zijn. "Al is die ruimte er met de huidige, hoge inflatie wel."

In Nederland lijkt de inflatie wat af te vlakken. Vanochtend bleken de consumentenprijzen in mei weliswaar flink te zijn gestegen, maar opnieuw minder sterk dan in de maand ervoor. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 8,8 procent op jaarbasis, na een inflatie van 9,6 procent in april.

Na het rentebesluit staan er op vrijdag inflatiecijfers in de VS op de rol. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt tot 3,029 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0712. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen leverden Just Eat Takeaway, ASMI en Besi tot twee procent in. NN Group won juist 2,4 procent en Shell 0,5 procent. Shell zou op het punt staan twee definitieve biedingen voor diens olie- en gasvelden in Nigeria te ontvangen, zo schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Verder plakte Credit Suisse een Outperform advies op de energiereus. Het aandeel is de sectorfavoriet van de Zwitsers.

In de AMX won ABN AMRO 1,3 procent en PostNL 1,0 procent, terwijl Vopak 2,2 procent verloor. CTP daalde met 1,6 procent.

Onder de kleinere aandelen won Kendrion 1,3 procent. CM.com verloor 0,7 procent.

Het lokaal genoteerde Geojunxion verloor 5,2 procent. GeoJunxion zal een kleinere rol spelen in de eerste fase van een project voor de ontwikkeling van autonoom rijden en een grotere bijdrage zal pas in een later stadium vereist zijn.