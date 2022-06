Shanghai opnieuw deels in lockdown Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Inditex

(ABM FN-Dow Jones) Shanghai heeft donderdag nieuwe lockdownbeperkingen ingevoerd, terwijl in de Chinese hoofdstad Beijing entertainmentlocaties werden gesloten. Dat meldde onder meer persbureau Reuters donderdag. In beide steden werden grootschalige beperkingen vanwege het coronavirus recent versoepeld, nadat het aantal besmettingen daalde. China blijft echter streng ingrijpen zodra er nieuwe besmettingen worden opgemerkt in een poging een verdere verspreiding tegen te gaan. Het stadsdeel Minhang in Shanghai, waar meer dan twee miljoen mensen wonen, verplicht bewoners om thuis te blijven terwijl alle bewoners zullen worden getest, meldde Reuters. In andere districten van Shanghai moeten bewoners twee dagen binnen blijven, tot zaterdag, en daarna verplicht vijf tests ondergaan gedurende 12 dagen. Veel buurten liggen in het centrale district Xuhui, waar bewoners weer worden verplicht in hun huizen te blijven. Volgens de krant The Paper uit Shanghai zou de uitbraak in dit district zijn gestart in een schoonheidssalon. Deze ging op 1 juni weer open en inmiddels zouden drie medewerkers positief getest zijn. In Beijing werden entertainment-etablissementen en internetcafés donderdag gesloten. Uitbaters van vier specifieke bars moeten zichzelf isoleren. De Chinese economie werd afgelopen maanden zwaar getroffen door de lockdowns in Shanghai en de sluiting van winkelcentra in Beijing. Door de verstoring van de aanvoerketens deelt de hele wereld in de malaise. Bron: ABM Financial News

