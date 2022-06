Credit Suisse plakt koopadvies op Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse is donderdag gestart met het volgen van Shell met een Outperform advies en een koersdoel van 30,00 Britse pond. Analisten van de Zwitserse zakenbank bestempelden de energiereus als sectorfavoriet, waarbij de strategische reactie van Shell op de energietransitie nog niet in de koers van het aandeel is terug te zien. Credit Suisse noemt de stappen die Shell neemt in de energietransitie de meest vooruitstrevende, terwijl de sterke kasstroom op korte en middellange termijn een garantie vormt voor een goede beloning van de aandeelhouders. De bank mikt op een operationele kasstroom van 47 miljard dollar tussen 2021 en 2026. Dat is voldoende om te kunnen investeren én om 20 tot 30 procent uit te keren aan aandeelhouders. Geen van de andere grote energiebedrijven weet zo'n hoog rendement op de vrije kasstroom te realiseren als Shell, aldus de analisten. Als volgende aanjager voor het aandeel ziet Credit Suisse de cijfers over het tweede kwartaal in juli. Analisten verwachten dat Shell aankondigt dat het aandeelhouders beter zal belonen. Het aandeel Shell steeg donderdagochtend in Londen licht tot 24,45 pond, of in Amsterdam tot 28,54 euro. Bron: ABM Financial News

