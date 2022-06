Update: GeoJunxion meldt uitstel van project autonoom rijden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion zal een kleinere rol spelen in de eerste fase van een project voor de ontwikkeling van autonoom rijden en een grotere bijdrage zal pas in een later stadium vereist zijn. Dat meldt de aanbieder van digitale kaarten donderdag. "De reikwijdte, de tijdslijn, de fasering en de verdeling van de werkzaamheden zullen worden herzien", meldt het bedrijf. Geojunxion kondigde in maart aan te zijn geselecteerd om HD-kaarten te leveren aan een consortium dat werkt aan zelfrijdende auto's. Deze kaarten zouden zijn verrijkt met datasets, gericht op veiligheid op de weg en duurzaamheid. Een gezamenlijk persbericht met de andere projectpartners zou aan het begin van het tweede kwartaal volgen. Het aandeel daalt donderdag ruim 5 procent. Update: om koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

