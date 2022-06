Beperkte waardedaling bij Value8 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de intrinsieke waarde per aandeel op kwartaalbasis licht zien afnemen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. De intrinsieke waarde daalde van 9,32 euro per aandeel aan het einde van 2021 naar 9,20 euro op 31 maart dit jaar. In heel 2021 steeg de waarde echter van 7,62 naar 9,32 euro per aandeel. Daarmee bleef die jaarwinst voor een belangrijk deel intact. Per 31 maart had Value8 voor in totaal 103,5 miljoen euro aan investeringen lopen met ruim 53 procent in Ctac, Kersten, Renewi en Almunda. Value8 richt zich op groeibranches die profiteren van 'belangrijke megatrends', zoals het bedrijf dit omschrijft. Deze sectoren zijn gezondheidszorg, technologie, milieu, edelmetalen, bouwmaterialen, financiële dienstverlening, leningen en een categorie overig. Aan het einde van het eerste kwartaal bestond 64 procent van de investeringsportefeuille uit beursgenoteerde aandelen en belangen. Deze hoge weging reduceert volgens het de onderneming de voorspelbaarheid van de waardeontwikkeling op korte termijn. Een slecht beursklimaat heeft daardoor op korte termijn een negatieve impact op de waarde van de portefeuille. "Op lange termijn verwachten we evenwel dat de uitstekende kwaliteit van de bedrijven waarin Value8 investeert en de sectorfocus op gezondheidszorg, technologie, en duurzaamheid zullen blijven leiden tot bovengemiddelde waardegroei bij een lager dan gemiddeld risico", aldus Value8 donderdag. Tot slot meldde Value8 dat het nog geen oob-accountant heeft gevonden. "Inmiddels is een wetsvoorstel in de maak om deze problematiek aan te pakken." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.