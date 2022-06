AEX licht lager geopend, Adyen levert in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht lager geopend, in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX 0,6 procent lager tot 706,94 punten. Onder de hoofdfondsen leverden Adyen, Prosus en Besi ruim twee procent in. NN Group won juist 0,7 procent en Shell 0,5 procent. Shell zou op het punt staan twee definitieve biedingen voor diens olie- en gasvelden in Nigeria te ontvangen, zo schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. In de AMX won ABN AMRO 0,3 procent, terwijl Aperam 1,4 procent verloor. AMG daalde met 1,2 procent. Onder de kleinere aandelen won Majorel 1,5 procent. TomTom verloor 1,1 procent. Het lokaal genoteerde Geojunxion verloor 4,6 procent. GeoJunxion zal een kleinere rol spelen in de eerste fase van een project voor de ontwikkeling van autonoom rijden en een grotere bijdrage zal pas in een later stadium vereist zijn. Bron: ABM Financial News

