Intel heroverweegt investeringsplannen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heroverweegt zijn investeringsplannen, vanwege de economische onzekerheid van dit moment. Door de uitgaven opnieuw tegen het licht te houden, hoopt Intel beter de macro-economische uitdagingen het hoofd te bieden, aldus het chipbedrijf op woensdag. Ook zei Intel dat de halfgeleiderindustrie aan de start staat van een groeicyclus op lange termijn. Als onderdeel van de plannen, is Intel van plan om tijdelijk geen nieuw personeel aan te nemen voor de divisie Client Computing, aldus bronnen tegenover The Wall Street Journal. Deze tak levert chips voor diverse producten en heeft veel last gehad van een verstoring in de vraag mede door de strenge coronamaatregelen in China. "We zullen op korte termijn wat haperingen bemerken, net als anderen", zei CFO David Zinsner deze week tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Bank of America. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.