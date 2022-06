Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,6 procent in het rood. Woensdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent hoger op 710,99 punten.

De Europese aandelenmarkten lijken de verliezen van woensdag een vervolg te geven. Ook Wall Street sloot gisteren lager op een rustige handelsdag in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vandaag en een Amerikaans inflatiecijfer aankomende vrijdag. De AEX wist gisteren juist de dans te ontspringen en sloot nipt hoger, mede dankzij koerswinsten bij techfondsen als Prosus, Besi en ASMI.

Veel Aziatische beurzen stonden vanochtend eveneens in het rood, ondanks dat bleek dat de Chinese export een herstel liet zien in mei nadat de strenge lockdownmaatregelen werden versoepeld. De stijging van de export met 16,9 procent was beduidend sterker dan waar economen vooraf op rekenden.

"Volumes laten zien hoeveel overtuiging er in de markt is, maar de volumes zijn momenteel laag", aldus strateeg Kent Engelke van Capitol Securities Management.

Engelke ziet dat de plannen van de Federal Reserve, liquiditeitszorgen en recente recessiewaarschuwingen van Amerikaanse grootbanken het sentiment drukken. Deze factoren zullen volgens hem minstens tot aan het inflatiecijfer van vrijdag een rol spelen.

Marktanalist Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds ziet dat beleggers terughoudend zijn. "Zij zullen niet te veel risico nemen totdat we een duidelijker beeld krijgen dat de inflatie matigt", zei O'Reilly. "Ik denk dat een recessie vermijdbaar is, maar we moeten de inflatie op zijn minst zien afvlakken", voegde hij toe.

In Nederland lijkt dit vooralsnog het geval te zijn. Vanochtend bleken de consumentenprijzen in mei weliswaar flink te zijn gestegen, maar opnieuw minder sterk dan in de maand ervoor. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 8,8 procent op jaarbasis, na een inflatie van 9,6 procent in april.

Vanmiddag komt de ECB met een rentebesluit. Er wordt verwacht dat de centrale bank haar intentie zal bevestigen om in juli de rente te verhogen, waardoor de focus vooral zal liggen op hoe groot de stap zal zijn. De meeste experts gaan uit van een verhoging met 25 basispunten, al wordt een verhoging met 50 basispunten niet uitgesloten.

De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent, ofwel 2,70 procent, hoger op 122,11 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend steeg de olieprijs licht.

De euro/dollar noteerde op 1,0725. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0717 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0740 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Shell zou op het punt staan twee definitieve biedingen voor diens olie- en gasvelden in Nigeria te ontvangen, zo schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

Veon verkoopt zijn activiteiten in Georgië aan zijn voormalige partner in dat land. Het onderdeel, Beeline Georgia, wordt van de hand gedaan voor 45 miljoen dollar. Dat komt overeen met 3,5 keer de EBITDA in 2021.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,1 procent tot 4.115,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 32.910,90 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 12.086,27 punten.