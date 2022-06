Bloomberg: twee biedingen voor Shell-belang Nigeriaanse joint venture Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell zou op het punt staan twee definitieve biedingen voor diens olie- en gasvelden in Nigeria te ontvangen. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het zou volgens deze bronnen gaan om Heirs Oil and Gas Ltd. en ND Western Ltd, die interesse zouden hebben in het belang van 30 procent dat Shell houdt in de joint venture Shell Petroleum Development Company of Nigeria. De biedingen zouden op 10 juni op tafel moeten liggen, aldus de bronnen. Volgens het persbureau heeft het belang een waarde van circa 2,3 miljard dollar, gebaseerd op een taxatie die dateert van vorig jaar. Daarbij werd uitgegaan van een prijs per vat Brent van 50 dollar voor de lange termijn. Een vat Brent noteert onderhand op 124 dollar. Shell plaatste het belang vorig jaar in de etalage. Bron: ABM Financial News

