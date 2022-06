Onward Medical vindt voldoende testpersonen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Onward Medical heeft de inschrijvingen van patiënten voltooid voor de LIFT Home Study naar de de veiligheid en prestaties van Arc-Therapy bij thuisgebruik. Dat liet het medisch technologiebedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel weten via een persbericht. De Arc-therapie van Onward is een uitwendig toegediende stimulatie van het ruggenmerg om kracht en functie te herstellen bij mensen met ruggenmergletsel zoals een dwarslaesie. Aan de studie nemen 17 patiënten deel in 5 vooraanstaande onderzoekscentra in de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

