Chinese export herpakt zich

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese export is in mei harder gegroeid dan een maand eerder, terwijl de import in een lager tempo steeg dan de uitvoer. Dit bleek donderdag uit officiële cijfers.

De export nam, gerekend in dollars toe met 16,9 procent op jaarbasis volgens de Chinese douanedienst. Economen die vooraf waren gepolst door The Wall Street Journal hadden gemiddeld op een toename van 8,0 gerekend. In april was de groei nog 3,9 procent.

De Chinese import steeg in mei 4,1, na een pas op de plaats een maand eerder. Hier was door economen gerekend op een stijging met 2,5 procent.

Het handelsoverschot kwam zo uit op 78,8 miljard dollar, hoger dan de verwachting van 59,5 miljard en ook meer dan de 51,1 miljard dollar in april.

Gerekend in yuan steeg de export afgelopen maand met 15,3 procent. De import steeg uitgedrukt in deze munt met 2,8 procent. Het handelsoverschot was 502,9 miljard yuan.