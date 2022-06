Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 4.115,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 32.910,90 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 12.086,27 punten.

De aandelenmarkten zijn de afgelopen weken hersteld van de dieptepunten van mei, maar zijn sindsdien in een volatiel patroon terechtgekomen. Beleggers zeggen dat het sentiment broos blijft en dat velen niet overtuigd zijn van een herstel. De vraag is of de economie een recessie kan omzeilen als ze wordt geconfronteerd met stijgende rentetarieven, terwijl de inflatie langer hoger blijft dan veel economen hadden verwacht.

De combinatie van vertragende groei en stijgende prijzen heeft het spook van 'stagflatie' doen toenemen, stellen marktvolgers.

"We zitten op dit moment gewoon in een holdingpatroon. Beleggers zullen niet te veel risico nemen totdat we een duidelijker beeld krijgen dat de inflatie matigt", zei marktanalist Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds. "Ik denk dat een recessie vermijdbaar is, maar we moeten de inflatie op zijn minst zien afvlakken", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen vorige week is gedaald met 6,5 procent. De marktindex daalde van 308,3 naar 288,4.

De groothandelsvoorraden in de VS zijn in april op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 2,2 procent en 24,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0717. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0738 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0699 op de borden.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent, ofwel 2,70 procent, hoger op 122,11 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Campbell Soup heeft de omzetverwachting verhoogd, na meevallende resultaten in het afgelopen kwartaal. Campbell rekent nu op 1 tot 2 procent autonome groei, in plaats van een vlak resultaat. Het aandeel steeg bijna 2,0 procent.

Alex Kipman, topman die de metaverse-strategie voor Microsoft moet ontwikkelen, verlaat het bedrijf, meldt The Wall Street Journal. Het aandeel verloor circa 0,8 procent.

Western Digital heeft een schikking bereikt met de activistische belegger Elliott, die het bedrijf wil opsplitsen. Het bedrijf overweegt nu een dergelijke stap, in een onderneming dat op ouderwetse hard drives voor computers focust en een bedrijf gericht op flash-geheugenkaarten. Het aandeel noteerde circa 4,0 procent lager.

Chinese tech- en internetreuzen die ook genoteerd zijn in New York zaten woensdag in de lift, nadat de Chinese toezichthouder 60 online games goedkeurde. Alibaba steeg bijna 15,0 procent.

Rob Walton, erfgenaam van het Walmart-imperium, koopt de American football-club Denver Broncos voor 4,65 miljard dollar, na jaren drama rond een van de meest iconische Amerikaanse sportclubs.